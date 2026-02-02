乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月29日（木）の放送では、有明アリーナ（東京都）でおこなわれるライブ「Coupling Collection 2022-2025」（2月20日（金）、21日（土）開催）、「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」（2月22日（日）、23日（月・祝）開催）について語りました。乃木坂46の賀喜遥香◆4日連続でライブを開