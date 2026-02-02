日本バスケットボール協会が男子日本代表のトム・ホーバス監督（５９）との契約終了を発表したことを受け、Ｂリーグ長崎の馬場雄大（３０）が自身のＸ（旧ツイッター）で思いをつづった。日本代表として２１年東京五輪に出場し、ホーバス監督の下でも２３年のＷ杯や２４年パリ五輪でもプレーした馬場。退任のお知らせを引用し「彼が日本バスケ界全体に光をもたらしてくれました」と書き始めると、続けて「様々な意見があると思