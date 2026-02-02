シンガー・ソングライターの吉田拓郎（７９）がパーソナリティーを務めるニッポン放送のラジオ「オールナイトニッポンＰｒｅｍｉｕｍ」が２日夜、放送された。拓郎は２０２２年末に音楽活動から一線を退く“引退宣言”を行い、「吉田拓郎のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」も同タイミングで卒業。以降も番組の復活特番などにたびたび出演してきた。今回は拓郎が２０１９年以来７年ぶりとなるコンサートを開催するにあたり、拓郎