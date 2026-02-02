新潟市西区に住む60代女性が、警察官や検事を名乗る男から現金約2284万円をだましとられる被害がありました。警察によりますと昨年12月17日、女性の家の固定電話に電話会社を名乗る男から「山口県内であなたの名義の携帯電話が不正に契約されている」などと電話がありました。また、山口県警の「ハセガワ」と名乗る男から「あなたに犯罪の嫌疑がかけられている」などと言われ、その後はメッセージアプリでのやり取りを指示さ