2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円高の5万3260円と急騰。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては604.82円高。出来高は4710枚となっている。 TOPIX先物期近は3561ポイントと前日比29ポイント高、TOPIXの現物終値比は24.87ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53260