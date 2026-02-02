2026年1月20日（火）から、北海道限定で展開している『北海道バターのいとこ』より、チョコをまとった新クラフトスイーツ『いとことチョコレート』が販売されています。 画像：株式会社GOODNEWS 『バターのいとこ』は、無脂肪乳から作ったミルク感たっぷりのジャムを、バターが香り立つゴーフレット（ワッフル）生地でサンド。ふわっ・シャリッ・とろっと食感が人気のスイーツです。