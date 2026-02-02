2月9日放送の「しゃべくり007」は天海祐希主演で2005年に放送されたドラマ「女王の教室」天海演じる鬼教師の元教え子役たちがスタジオに集結し、21年ぶりの再会！「もっとみんなと話したかった」と当時の想いを告白。さらに天海祐希の弟が全面協力！弟のみぞ知る天海祐希の意外な素顔を暴露。天海祐希が今一番会うとテンションが上がるというアノ人がサプライズ登場も！