６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２日、本番会場で初滑りした。１日にミラノ・マルペンサ空港に到着した際には、開幕を前に補欠登録となっていた５００メートルへの出場意向を表明。３大会連続４度目の五輪は４種目に出場し、日本女子史上初の五輪２ケタメダル獲得を目指す。４度目の五輪を前に、高木が４種目での出場の意向を示した。エントリー済