「プロレス・新日本」（２日、後楽園ホール）ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（２９）がデビュー“９連勝”を飾った。８人タッグマッチで、２月１１日大阪大会の初防衛戦で迎え撃つ極悪軍団ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）の成田蓮（２８）との連日の前哨戦に臨み、滞空時間の長いブレーンバスターを初披露するなど豪快ファイトをさく裂させ、本隊のマスター・ワト（２８）のフォール勝ちにつなげた。衝撃のデビュ