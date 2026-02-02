ことしのスローガンは“Re:ALBIREX”。再出発や再挑戦などを意味しています。アルビを長く知る2人とクラブの歩みを振り返り、再挑戦に懸ける想いに迫りました。ことしでクラブ創設30周年を迎えるアルビレックス新潟。喜びも、悔しさも、そのすべてがクラブの歴史です。 4年前の昇格。そして、昨シーズンの降格。アルビの歴史を築いてきた舞行龍選手と早川選手には、いまのチームはどのように映っているのでし