サウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）で連覇を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は２月２日現在、英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルで２・２５倍の圧倒的１番人気となっている。昨年のブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、父ナイキスト）が４・５倍で２番人気。昨秋にグッドウッドＳでＧ１初制覇を飾