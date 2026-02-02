「timelesz」の原嘉孝（30）が2日放送のフジテレビネプリーグSP」（後7・00）に出演。自身の学歴を明かした。今回は「イケメン主演が大集結!常識122問絶対に負けられない俳優対決SP」と題して放送され、原は土ドラ「横浜ネイバーズ」チームとして参戦した。2ndステージ「私はロボットではありませんクルーズ」の挑戦前に「僕、大学の時に教育学部だった」と明かし「なので、常識はありますから」と自信を口にした。その