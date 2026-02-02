【ミラノ（イタリア）２日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケートの公式練習が本番会場で行われた。２大会連続出場の新濱立也（高崎健康福祉大職）は１時間半ほど調整。ミラノでの初滑りを終え「仮設だなっていうリンクだった。雰囲気が仮設感満載だが、氷の感触は自分としてはどのリンクとも変わらない」と印象を話した。初出場だった２０２２年北京五輪はコロナ禍で無観客。移動も制限が多く