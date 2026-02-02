阪神の梅野隆太郎捕手（34）が2日、沖縄・具志川キャンプで精力的に動いた。この日は新助っ人のモレッタ（29）、4年目の茨木秀俊（21）らの球を受けた。「1軍で投げればいい意味で怖さも知る。僕たちが経験してきたことを後押ししたい」。若手の球を積極的に捕ることで、技術指導のみならず、試合中の修正能力や思考の「引き出し」を増やす手助けを自らの役割と定めている。「今失敗して課題を見つける方がいい」と試行錯誤を