「海原やすよともこ」の海原ともこ（54）が1日に更新されたコンビのYouTubeチャンネル「やすとものbackstage」に出演。最近ハマっているものを明かした。動画では姉妹が「最近買ったもの」についてトーク。炭酸ドリンクをよく飲むというともこは「セブンのトリプルサイダーて知ってる？」。知らないというやすよに「なんか、こんなおいしいのにゼロうそやろって思うけど、一応ゼロって書いてる」と紹介した。「糖質、何とか