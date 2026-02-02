ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２日、ロシア軍との戦闘が続く前線地域とロシアと国境を接する地域で、エネルギー施設への攻撃が過去２４時間で発生したとＸ（旧ツイッター）に投稿した。米側の要請を踏まえウクライナの首都キーウへの攻撃を１日まで停止することに同意したロシアはエネルギー施設への攻撃を控えていた模様で、攻撃を再開させたのかどうか注目される。ゼレンスキー氏は、エネルギー施設を標