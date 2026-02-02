お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。現在の主な収入源について語った。2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。「くりぃむしちゅー」の有田哲平から「今は何で稼いでるの？」と直球質問を受けると、「変わらずファッションのお仕事も引き続き。モデルとか(ブランドとの)契約のお仕事もそうですし」と説明。さらに、「ディズニーの映画のアメリカ本土の方の声優