サーティワンアイスクリームの公式X（旧Twitter）は2月2日に、サンリオとコラボレーションしたアイスの予約開始を告知しました。【写真】サンリオとのかわいいコラボ！「え、可愛い!!」同アカウントは「モバイルオーダー受付開始！」と題し、「本日から、#サンリオキャラクターズ #ひなだんかざり のモバイルオーダーご予約がスタート！」と報告。投稿に載せた1枚の画像では、サンリオのかわいいキャラクターとコラボレーションし