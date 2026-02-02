SNS上で「iPhone17は中国版の方が優秀らしい」という声を見かけることがあります。日本版にはないどんなよさがあるのでしょうか。そもそも海外版iPhoneの国内利用はできるのでしょうか。本記事では、中国版iPhone17の日本版との違いを解説します。【実際の画像】これがないスマホを使うと法律違反！ 「技適マーク」を見る日本版iPhoneと中国版iPhoneの違い■本体価格の違いApple公式Webサイトによると、日本版iPhone17は約16万円で