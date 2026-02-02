中国は2028〜29年の間に太陽・地球系の第5ラグランジュ点（L5）に向けて太陽探査衛星「羲和2号」を打ち上げる計画であることが、1月31日に開催された第5ラグランジュ点（L5）太陽探査プロジェクト「羲和2号」始動会議・科学シンポジウムで分かった。新華社が伝えた。「羲和」とは、中国最古の地理書と言われる「山海経」では太陽の母とされ、中国古代の文学作品集「楚辞」では車を操り太陽の運行を司る神として描かれている。また