最速158キロ…CPBL通算64登板で16勝18敗、防御率2.42ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）投手が2日、春季キャンプで初めてブルペン入りした。ドジャースをはじめMLB球団も狙っていた“台湾の至宝”がベールを脱ぐと、「こんなフォームが美しいピッチャー初めて見た」とファンも思わず虜になった。小気味よいテンポで投げ込んだ。徐はマウンドの感触を確かめるようにブルペン投球。DAZNでキャンプ解説を務めた球団OBでも