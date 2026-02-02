ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む西武の源田壮亮内野手（32）＝大分市出身＝が2日、宮崎県日南市での春季キャンプで打力強化に取り組んだ。「強く振る」をテーマに掲げ、重さの違う2本のマスコットバットを交互に振り、ヘッドスピードの向上に努めた。オフの自主トレで本格的な筋力トレーニングに取り組み、体重は4キロ増加。速球を打ち返す力強さを身に付けようとしている。プロ9年目の昨季は自己最低の打