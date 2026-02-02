去年開かれた、聴覚障害者の国際スポーツ大会・東京デフリンピックでメダルを獲得した新潟県勢選手5人に2月2日、『県スポーツ賞』が贈られました。 賞が贈られたのは、東京デフリンピックのバドミントン混合団体で金メダルを獲得した沼倉昌明選手と沼倉千紘選手。バレーボール女子で金メダルに輝いた岡田夕愛選手と高橋朋伽選手。そして、サッカー男子で銀メダルを取った齋藤心温選手です。5人を表