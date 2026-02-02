【北京＝東慶一郎】中国国営新華社通信によると、福建省アモイ市中級人民法院（地裁）は２日、収賄罪に問われた唐一軍・前司法相に対し、無期懲役と個人財産没収の判決を言い渡した。同法院は、唐氏が浙江省や遼寧省の幹部、司法相を務めていた２００６年から２２年にかけて、職務上の地位を利用して企業の上場や銀行融資などに便宜を図り、１億３７００万元（３０億１４００万円）相当の賄賂を受け取ったと認定した。唐氏は