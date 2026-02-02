タレントの渡辺直美が２日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。在住５年目となった米国で「イメージと違った」超有名人の実名を明かす一幕があった。この日、司会の上田晋也に「有名な人で、あの人いい人だったって人いる？」と聞かれると「イメージと違うなと思ったのはパリス・ヒルトンさん」と、元祖お騒がせセレブの名前をあげた渡辺。「イメージがあるじゃないですか？昔のリアリティー