ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「鳥」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】公園のベンチで休憩中のあなた。すると突然、左肩に鳥が乗っかってきました。あなたは驚いて振り向きましたが、そこにはどんな鳥がいましたか？次の中から近いも