１月２２日、中国科学院南京地質古生物研究所のマイクロＣＴ実験室で、スキャンされた化石画像を同僚と観察する朱茂炎研究員（右）と曽羗（そ・かん）副研究員（左）。（南京＝新華社記者／金立旺）【新華社南京2月2日】中国科学院南京地質古生物研究所の研究者らはこのほど、カンブリア爆発後の軟組織が良好に保存された化石群を発見したと明らかにした。長らく失われていた軟体動物の詳細な記録を補完する貴重な証拠とし