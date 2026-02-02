試合会場で調整中、中国の韓梅（右）と談笑する高木美帆＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するスピードスケート女子の高木美帆が2日、試合会場で初めて練習した。約45分間、氷の状態を確かめるように滑り「ファーストタッチは悪くない。こういう風に滑っていきたいと、明確なアイデアが出てきた」と好印象を口にした。展示場につくられた珍しい仮設リンク。氷の硬さや滑るたびに「ポコッ」と鳴