この記事をまとめると ■商用EV最大の課題は「航続距離」と「充電」だ ■神奈中バスでは太陽電池搭載の実証実験が行われている ■太陽電池はエンジン負荷を減らす現実的エコ技術として注目されている 路線バスに太陽電池を搭載して電費を改善 地球環境に配慮した次世代車両として、電気自動車（EV）の実用化が進んでいる。すでにわが国でも、複数のカーメーカーが、電動の軽自動車や普通乗用車を発売しており、その実力は実証済