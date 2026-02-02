ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権競走」は5日目を終え、優勝戦メンバーが決まった。準優10Rは長尾が逃げて山口勢でのワンツー決着。2着の寺田祥（47＝山口）は道中で吉田に追われる場面もあったが、的確な立ち回りで優出切符を譲らなかった。「ギアケースを換えたけど、良くなったのか、なっていないのか分からないくらい」。整備を経ても機力に大きな変化はなかった様子。「もう整備もしない。あとはレースだけ