お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。米ニューヨークの衝撃の家賃相場を明かした。2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。現地の家賃相場について「いや〜、もう高い！」と嘆き、1ベッドルームの部屋の平均家賃が日本円で約85万円だと明かした。MCの「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「生活できないじゃん！」と驚くと、渡辺は「できないっす。日本だと大学生と