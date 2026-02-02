【元公務員記者の目】2020年にスポニチに入社し、アマチュア野球を担当している記者の前職は地方公務員。福岡県福津市の教育委員会で3年間、スポーツ担当の仕事に励み、スポーツを「する・みる・ささえる」の活動を通して市民の生活向上を目指した。ウェブ連載「元公務員記者の目」ではアマチュア野球担当の記者が「ささえる」人々の活躍を伝える。（第1回アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）スポーツで地域を活性化さ