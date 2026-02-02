先週、上野や羽田、そして香港で相次いだ“巨額強盗事件”。香港では日本人の男らの裁判が始まった。都内の事件との関連をうかがわせる、新たな事実も出てきた。香港で日本人3人含む4人の初公判東京・上野、羽田空港、そして海を隔てた香港の中心部。多額の現金が狙われた3つの事件の関連性に注目が集まる中、鍵を握る香港の事件で、2月2日に進展があった。香港の事件とは、現地の両替店の前で日本人2人が襲われた現金5100万円の強