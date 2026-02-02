ソフトバンクの秋広優人内野手（２３）がオフの猛練習で培った体力をアピールした。宮崎春季キャンプの２日、早朝のアーリーワークから始動。夕方６時まで個人練習を行い、約１０時間みっちり練習に励んだ。全体練習後には予定の２０分を超える３０分間の特打を敢行。サク越えを連発し、見守った小久保監督が「オフでバッティングが全然変わっていた」「打球速度と飛距離が伸びている感じがした」と語るなど、ひと冬越えて変貌