ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」３日の新宿大会で、ＧＨＣ女子王者の岩谷麻優（３２＝マリーゴールド）が?ムタの娘?愚零闘咲夜の挑戦を受諾した。岩谷はこの日の第３試合で行われた３ＷＡＹタッグ戦後にリングに登場。ドリーム・ガール・エリーを華麗な月面水爆で沈めた咲夜が空中に「ＧＨＣ」と指で文字を書いていたところに自らのテーマ曲に乗って姿を見せた。その姿を見るや歩み寄ろうとする咲夜を「あんま近