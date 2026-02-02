【モデルプレス＝2026/02/02】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が2月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。アーティスト・RYOKI MIYAMAとして活動を開始することを発表した。【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？◆RYOKI、アーティスト活動再開RYOKIは「Artist『RYOKI MIYAMA』 始動」「1st Digital single coming soon...