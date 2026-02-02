映画『プラダを着た悪魔』の続編『プラダを着た悪魔２』より、メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、エミリー・ブラント、スタンリー・トゥッチのその後が垣間見える予告編が解禁された。【動画】ミランダ（メリル・ストリープ）の“悪魔ぶり”も健在？『プラダを着た悪魔２』最新予告時代を席巻した“働く女性のバイブル”『プラダを着た悪魔』（2006）。誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」で働くこと