2月16日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、番組を彩る出演アーティストと歌唱曲ラインアップが発表された。【動画】『鬼の花嫁』主題歌はKing ＆ PrinceKing ＆ Princeは永瀬廉がダブル主演を務める映画の主題歌「Waltz for Lily」をフルサイズでテレビ初披露するほか、多くの人気アーティスト・俳優たちとのTikTokコラボが話題を呼んでいる「Theater」をおかわりライブ。中島健人は最新曲を届ける。一夜限