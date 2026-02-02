１月３１日の東京・芝１８００メートルの新馬戦は良血がズラリ。ジャスティンパレス、ノースブリッジ、ヤンキーバローズ、ハーパーと兄姉に重賞ウィナーがいる血統馬がそろった注目の一戦だったが、勝ったのは７番人気の伏兵リッツパーティーだった。柴田善が１０００メートル通過６２秒１のスローペースに持ち込んでまんまと逃げ切り。ＪＲＡ最年長勝利を更新した鞍上は「大事に育てていけば、いいところまでいくんじゃないで