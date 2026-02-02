locofrankがアルバム『Resound』のリリースツアーを2025年10月から開催中だ。同ツアー“FINAL series”のゲストアーティストが発表となった。3月6日の大阪GORILLA HALLにdustboxとENTH、3月19日の仙台RENSAにBRAHMAN、4月7日の渋谷Spotify O-EASTにOVER ARM THROWとSHANKを迎えて行われる。チケットのIKINONE先行は2月5日まで。e+プレオーダーは2月8日から2月15日まで。一般発売は2月21日から。■＜locofrank Resound TOUR FIN