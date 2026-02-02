半年間の戦いとなる明治安田J1百年構想リーグの開幕を控え、開幕イベントが開催された。史上初のJ1昇格を果たした水戸ホーリーホックからはFW渡邉新太が出席した。アルビレックス新潟でキャリアをスタートさせた渡邉は、大分トリニータへの移籍を経て2025年に水戸に加入。移籍1年目ながらJ2で31試合に出場すると13得点を記録。チームトップの得点数を記録し、見事にJ2優勝に貢献。チームを史上初のJ1に導く原動力の一人となっ