マンチェスター・シティは2日、ミドルスブラ（イングランド2部）へレンタル移籍していたノルウェー代表MFスヴェレ・ニーパンのクラブ復帰を発表した。シーズン後半戦は背番号「41」をつけることが明かされている。2006年12月19日生まれのニーパンは現在19歳。母国の名門ローゼンボリの下部組織出身で、2023年と2024年には2年連続でエリテセリエン（ノルウェー1部）の年間最優秀若手選手賞を受賞。昨夏にはアーセナルやアストン