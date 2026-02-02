占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。今月はどんなラッキーがあなたを待っているでしょう？ 西洋占星術を手掛かりに、「恋愛＆対人運」のTOP3をひも解いていきましょう。3位：やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）【全体運】優先順位がハッキリしてきそう。あなたにとって、守るべきもの、達成するべきテーマが明確になっていくでしょう。それを人生の中心に据えて、他は潔く切ってみて。すると、グッと生きや