節分は、新年を幸（さち）多き1年にするために、災いをもたらす鬼を追い払う行事です。江戸時代に庶民の間に広まったと伝わる「豆まき」ですが、実は「豆をまく時間帯」や「誰が豆をまくか」といった習わしがあることをご存知でしょうか？節分についての意外と知らない由来やきまりについて、和文化研究家が紹介します。【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認Q. 節分の豆まきは夜でいいですか？ 誰が投げる