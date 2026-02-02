番記者さんが『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・田中紘夢さん「長野県フットボールマガジン『Nマガ』」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記の2名が集合し『J2・J3百年構想リーグ「EAST-A」「EAST-B」順位予想』などについて語った動画となります。◯関連LIVE・J2・J3百年構想リーグEAST順位予想LIVE【番記者が徹底展望】