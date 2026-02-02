アーティストとしての活動を再開することを発表したRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が、3月15日に開催される音楽イベント『AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館』に出演することが決定した。【写真】ロゴも公開！ソロ歌手として始動することを報告した三山凌輝同イベントは、昨年度に続き、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて、アリーナライブが行われる。第一弾出演アーティストとして、CANDY TUNE、CUTIE STREET、SWE