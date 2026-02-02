お笑いタレントの渡辺直美(38)が2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。世界的セレブタレントの人柄を明かした。2021年から活動の拠点を米国に移した渡辺。現地で有名人が集うパーティーに出席した際のエピソードとして「イメージが違ったのがパリス・ヒルトン。めちゃくちゃいい人だった」と明かした。ヒルトンホテル創業者のひ孫で米タレントのパリス・ヒルトンに写真撮影を依頼したところ、快諾