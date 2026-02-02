冬型の気圧配置の影響により、北海道や青森県など広範囲で、１日から２日にかけて大雪に見舞われた。総務省消防庁によると、１月２０日以降の雪などによる死者は１道７県計２７人を確認。記録的な積雪となった青森市では、陸上自衛隊による災害派遣が始まった。同庁の発表では、２日午後１時半現在の死者２７人の内訳は新潟県１２人、秋田県６人、北海道３人、青森県２人、岩手、山形、長野、島根の４県が各１人。重傷者は１府