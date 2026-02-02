Image: Raymond Wong / Gizmodo US スマートグラス元年、ってことですかね？今年はどうやらスマートグラスがたくさん登場する年になりそうです。確証がない？ いえ、Samsung（サムスン）がそのヒントを出してくれています。Samsung、Google、Metaが牽引する次世代デバイス競争今週行なわれたSamsungの決算説明会の中で、以前から話題となっていた自社のARグラスを今年中に発表すると明らかに