【ガンダムアッセンブル】 3月4日 詳細解禁 発売日・価格：未定 BANDAI SPIRITSは、2月2日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 最終回！」にて、ミニチュアボードゲーム「ガンダムアッセンブル」の詳細情報を3月4日に公開することを発表した。 本製品は、「ガンダム」シリーズの作品を題材にしたミニチュアボードゲームで、今回